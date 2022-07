Mind Zsuzsát, mind a férjét, Krishan Dangwalt a munka szólítja el. A TV2 műsorvezetője jelenleg is forgatja a csatornára a Farm VIP új évadát, majd rögtön utána a Karib-térségbe utazik egy vadonatúj produkció miatt. Demcsák lesz ugyanis a TV2 Csoport vadonatúj társkereső műsorának, a Money or Love - Fogadj a szerelemre! házigazdája.

Eközben Krishan sem tétlenkedik, mivel hazautazott Indiába, hogy három év után ismét láthassa a családját és elintézze a munkával kapcsolatos, halaszthatatlan teendőket.

Még mi sem tudjuk, mikor látjuk egymást újra, hiszen nagyon elfoglalt lesz ő is, és én is a következő hónapokban. Addig is köszönjük, hogy sokan aggódtok értünk, nincs miért

– idézte a Blikk Demcsák szavait, aki saját Instagram-oldalán próbálta nyugtatni a követőit.