Péternek és Eszternek februárban született meg közös gyermeke, Dominik, aki most kitölti a mindennapjaikat. Többek között a baba is az oka annak, hogy az elsőre nyárra vagy pedig kora őszre tervezett esküvőt végül el kellett halasztania a párnak. A döntést Hajdú kedvese hozta meg, a részletekről azonban a tévés beszélt a Borsnak.

"Eszter most minden figyelmét a kisfiunknak szenteli és amíg nem érzi úgy, hogy egy picit lazíthat, halasztjuk az esküvőt. És persze szeretne tökéletes formába lendülni, hogy úgy álljon rajta az esküvői ruha, ahogyan azt ő elképzelte" – mesélte Hajdú Péter a lapnak.

Szerintem persze most is tökéletes, de mivel remélhetőleg neki ez lesz az egyetlen esküvője, nekem pedig az utolsó, megértem, hogy nem csak nekem, de önmagának is tetszeni szeretne.

Az esküvőre valamikor jövő tavasszal kerül sor, és a pár úgy tervezi, hogy az akkor másfél éves Dominik akár gyűrűhordó is lehet majd.