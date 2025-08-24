Fecsegett egy anyatárs: olyan dolog derült ki Katalin hercegnéről, amit eddig senki sem tudott

A Real Housewives of London című reality egyik szereplője, Panthea Parker a Hello! magazinnak mesélt arról, milyen gyakran fut össze Katalin hercegnével a gyerekek iskolai mérkőzésein. „Elég sokszor találkozom vele, mert a fiaink csapatai gyakran játszanak egymás ellen. Hol az ő iskolájában, hol a miénkben vannak a meccsek. Sokat látom, bár nem beszélgetünk, inkább csak távolról figyelem őt” – mondta.
Panthea Parker szerint lenyűgöző, hogy a walesi hercegné a hivatalos elfoglaltságok mellett mindig szakít időt arra, hogy a lelátón üljön a gyerekei meccsein. „Olyan előkelő, kedves, és soha nem hagyja ki a gyerekei meccseit. Csodálatos anya” – fogalmazott.
A hercegi család életében hamarosan új korszak kezdődik: a hírek szerint még az idén elköltöznek a Windsor Great Park területén található Forest Lodge birtokra. A nyolc hálószobás rezidencia hatalmas bálteremmel, teniszpályával és gyönyörű parkkal rendelkezik - ez hatalmas előrelépés a jelenlegi, szerényebb Adelaide Cottage-hoz képest, ahol az elmúlt három évben éltek.
Egy, a családhoz közel álló forrás a BBC-nek elmondta: a költözés nem csupán a kényelem miatt történik, hanem lehetőséget is arra, hogy a család maga mögött hagyjon néhány nehéz emléket. Az Adelaide Cottage-ban lábadozott Katalin hercegné a rákbetegsége idején, és ugyanitt kellett feldolgozniuk II. Erzsébet királynő halálát és Károly király betegségét is.
A Wales család új otthona a jelenlegi iskolától, a Lambrooktól sincs messze, így György, Sarolta és Lajos zökkenőmentesen folytathatják tanulmányaikat. A birtokról ráadásul lenyűgöző kilátás nyílik – Vilmos herceg állítólag még a Wembley Arénát is láthatja majd hálószobája ablakából.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.