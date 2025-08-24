Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fecsegett egy anyatárs: olyan dolog derült ki Katalin hercegnéről, amit eddig senki sem tudott

brit királyi család iskola katalin hercegné család
Virág Emília
2025.08.24.
Hiába a királyi protokoll és a hivatalos kötelezettségek, Katalin hercegné mindig ott van a gyerekei meccsein. A walesi hercegnét rendre látni a pálya szélén, ki nem hagyná, hogy szurkoljon Györgynek, Saroltának vagy Lajosnak – pontosan úgy, mint bármelyik másik anya.

A Real Housewives of London című reality egyik szereplője, Panthea Parker a Hello! magazinnak mesélt arról, milyen gyakran fut össze Katalin hercegnével a gyerekek iskolai mérkőzésein. „Elég sokszor találkozom vele, mert a fiaink csapatai gyakran játszanak egymás ellen. Hol az ő iskolájában, hol a miénkben vannak a meccsek. Sokat látom, bár nem beszélgetünk, inkább csak távolról figyelem őt” – mondta.

Panthea Parker sokszor találkozik Katalin hercegnével
Forrás: Instagram

Panthea Parker szerint lenyűgöző, hogy a walesi hercegné a hivatalos elfoglaltságok mellett mindig szakít időt arra, hogy a lelátón üljön a gyerekei meccsein. „Olyan előkelő, kedves, és soha nem hagyja ki a gyerekei meccseit. Csodálatos anya” – fogalmazott.

Katalin hercegné és a családja új otthonba költöznek

A hercegi család életében hamarosan új korszak kezdődik: a hírek szerint még az idén elköltöznek a Windsor Great Park területén található Forest Lodge birtokra. A nyolc hálószobás rezidencia hatalmas bálteremmel, teniszpályával és gyönyörű parkkal rendelkezik - ez hatalmas előrelépés a jelenlegi, szerényebb Adelaide Cottage-hoz képest, ahol az elmúlt három évben éltek.

Egy, a családhoz közel álló forrás a BBC-nek elmondta: a költözés nem csupán a kényelem miatt történik, hanem lehetőséget is arra, hogy a család maga mögött hagyjon néhány nehéz emléket. Az Adelaide Cottage-ban lábadozott Katalin hercegné a rákbetegsége idején, és ugyanitt kellett feldolgozniuk II. Erzsébet királynő halálát és Károly király betegségét is.

A Wales család új otthona a jelenlegi iskolától, a Lambrooktól sincs messze, így György, Sarolta és Lajos zökkenőmentesen folytathatják tanulmányaikat. A birtokról ráadásul lenyűgöző kilátás nyílik – Vilmos herceg állítólag még a Wembley Arénát is láthatja majd hálószobája ablakából.

Radikális döntést hozott Madonna: 29 éves párja miatt leszámol a plasztikai beavatkozásokkal

A pop királynője új fejezetet nyitott az életében: 67. születésnapja után komoly elhatározásra jutott, és ehhez állítólag köze van új szerelmének is.

Meghan Markle elárulta Harry herceg titkos becenevét – egy szörfözős videóval üzent férjének

Meghan Markle most igazán személyes oldalát mutatta meg: az Instagramon, nyilvánosan üzent Harry hercegnek. A poszthoz csatolt videóban nem csak Harryt láthatjuk szörfözni: az is kiderült, hogyan becézi őt otthon a hercegné.

