Csaba a Spirit Színház friss felkérésére a Főnök a pácban című darabban alakítja majd a pszichiáter szerepét.

„Perjés János, a Spirit Színház vezetője pár nappal ezelőtt hívott fel és kérdezte meg, hogy lenne-e kedvem egy szerep erejéig csatlakozni hozzájuk. Kis hezitálás után igent mondtam, bár akkor még nem tudtam, hogy az egyik főszerepet osztja rám János a darabban. Igaz, elég zsúfoltak a napjaim, hiszen jelenleg Keleti Évával készülünk a Párban című kiállítás megnyitójára, valamint a Pécsi Ildikó Színtársulattal a novemberben bemutatandó Tartuffe próbái is zajlanak, amit nem csak rendezek, hanem egy kisebb szerepben is játszom benne, de miután igent mondtam, már nem léptem vissza. Az idő azonban igen szűkös, mivel augusztus 10-én és 11-én lesz látható a darab. A légkör is családiasnak mondható, hiszen a pinceszínházban maximum 35-40 fő fér el" - nyilatkozta a Ripostnak L. Péterfi Csaba, aki azt is elárulta, hogy az előadáson az énekhangját is megcsodálhatja majd a közönség.