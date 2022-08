Bár az erős illatanyagokkal telepakolt spray-k és az azokhoz hasonló funkciót betöltő egyéb háztartási cikkek gyártói próbálják elhitetni a potenciális vásárlókkal, hogy termékeik hatékonyan veszik fel a harcot a szagokkal, valójában legtöbbször csak elfedik azokat – több-kevesebb sikerrel.

Sok esetben annál többre van szükség, mint hogy levendula-, citrom- vagy trópusi virágillattal mixeljük az amúgy is orrfacsaró bűzt – ezek a tippek valóban hatékony megoldást nyújthatnak a környezetedben jelentkező szagproblémákra.

„Nagydolog"

Sajnos, a színes-szagos légfrissítők itt szinte semmit nem érnek, legfeljebb azt sugallják, hogy az illetőben volt annyi szolidaritás embertársai felé, hogy legalább megpróbálta eltüntetni az általa produkált szagokat. Egy nagydolog előtti, vécécsészébe dobható vagy fújható, lehetőleg enzimes szagsemlegesítővel, folyamatos öblítéssel, illetve 1-2 szál gyufa meggyújtásával sokkal kellemesebb lesz a fürdőszoba levegője az akció után, mint egy egyszerű parfümös aeroszol alkalmazását követően.

A gyufatrükk egyébként szintén nem a semlegesítésen, hanem az elnyomáson alapul, de az legalább hatásos. Amikor a gyufa meggyullad, kén-dioxid szabadul fel, mely egyrészt erősebb az anyagcsere-termékek aromájánál, másrészt kevésbé érzékennyé teszi azokra az orrunkat.

Hal és hagyma

Lehet, hogy humbugnak tűnik a rozsdamentes acélszappan, de állítólag működik, mégpedig krómtartalmának köszönhetően. Ez a fém képes megkötni az erős illatú ételekben, például a hagymafélékben jelen lévő kénvegyületeket, de valamiért a hal és egyes fűszerek zavaró aromamaradványai ellen is hatásos. A szappanos kézmosást természetesen nem helyettesíti, csak kiegészíti azt különleges hatása révén. Ha egyelőre nincs a birtokodban ez a kis csodatermék, beválhat a citromlé vagy az ecet és a só, illetve a szódabikarbóna, egy kis víz és szintén só keveréke a kezekre dörzsölve.

Házikedvencek vizeletfoltjai

Az állattartók egyöntetű véleménye alapján legjobban az enzimes tisztítószerek válnak be pisinyomok esetén. Sok takarítószer az ammónia erejével hat, azonban azok legfeljebb a foltot szedik ki a szőnyegből vagy más textíliákból, az állatok kifinomult orra által is érzékelhető szagmaradványokat nem semlegesítik. Így legközelebb is megkísérlik arra a pontra végezni a dolgukat, ami egy ördögi kör kialakulásához vezet.

Az enzimes termékek viszont hatékonyak a beszáradt foltok esetén is, melyeket egy kis UV-zseblámpával lelhetsz meg legegyszerűbben, ha szabad szemmel nem láthatóak.

Füst- és cigarettaszag

Tüneti kezelést nyújthatnak ugyan a különféle légfrissítők, ám tartós és egészséges megoldást a kifejezetten füstös levegőhöz való betéttel ellátott légtisztító berendezések, illetve a megfelelő hatásfokú ózongenerátorok jelenthetnek. Ezeket nemcsak a lakásban, hanem az autóban is használhatod – az ózon ráadásul a jármű klímarendszerét is hatékonyan szagtalanítja.

Olajos ételszag

A szagelszívó sütés esetén a barátod, ám ha nem rendelkezel ezzel a praktikus berendezéssel, próbáld ki az alábbi gyors és egyszerű házi trükköt!

Tégy fel egy lábosban forrni citromlével, fahéjjal, narancs- és/vagy citromhéjjal, illetve más tetszőleges fűszerekkel, illóolajokkal kevert vizet, és hagyd, hogy az illatos pára átvegye a kellemetlen aromák helyét! Ha bírod a szagát, ecetet is önthetsz a keverékbe.

Penészes és poshadt szag

Az állott, bebüdösödött szőnyeg, az orrfacsaró szagú szeméttároló és a dohos bútorok mind az elszaporodott káros mikroorganizmusoknak köszönhetik vállalhatatlan kipárolgásukat. Ha épp nincs otthon olyan fertőtlenítőszered, melyet biztonságosan használhatsz a kényes felületeken is, alkalmazd az alkohol erejét!

Spriccelj egy kis vízzel higított 70%-os gyógyszertári alkoholt, annak híján tömény, natúr vodkát a problémás területekre, hagyd hatni 15 percen keresztül, majd szárítsd meg, illetve szellőztesd vagy porszívózd ki az adott felületet!

Büdös hűtő

A rendszeres takarítás és fertőtlenítés mellett fontos, hogy az ételeket jól záró tárolókban tartsd a hűtőben. Ha még ennyi elővigyázatosság mellett is előfordul, hogy érdekes szagok szabadulnak el a fridzsideredben, szerezz be speciális hűtőszagtalanító golyót, vagy egyszerűen önts egy kis tálkába szódabikarbónát és fedetlenül tartsd állandóan a hűtőben!

Nyitókép: Shutterstock