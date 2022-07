Május elején veszítette el férjét, Berki Krisztiánt Mazsi. A fiatal özvegy most egyedül neveli közös kislányukat, Emmát. Elmondta, még mindig nincs jól , de gyermeke érdekében összeszedte magát és igyekszik a lehető legjobban helytállni anyaként.

"Hullámzom, az érzések előtörnek bennem, néha még jelentkeznek pánikrohamok, viszont nagyon jól kezelem. És anyaként nincs is más választásom, nincs olyan opció, hogy elengedjük magunkat" - mondta el a Reggeliben a fiatal anyuka.

„A családom, a testvérem, a szüleim, az anyósom, a barátaim, Krisztiánnak a barátai. Én most tudtam meg, hogy az a sok jó, amit tudtam adni az elmúlt években, azt most mind visszakapom azoktól az emberektől, akik itt vannak mellettem és én nem gondoltam, hogy ilyen támogatás lesz mögöttem" – sírta el magát élő adásban Mazsi, aki azt is megosztotta a nézőkkel, hogy ő hozta egymáshoz közelebb férjét és anyósát.

Hozzátette, Krisztiánnak volt is egy vágya a szüleivel kapcsolatban, ami azonban már sosem teljesülhet. Szerette volna, ha közelebb tudják költöztetni őket magukhoz, akár egy háztartásba is.

