Leanne — Tarol a Netflix sitcomja egy nagymamáról, aki a válás után újrakezdi az életét

A stand-up comedy koronázatlan királynője, Leanne Morgan, akinek 2023-as Netflix-vígjátéka, a Leanne Morgan: I'm Every Woman bekerült a streaming platformon a tíz legjobb vígjátéka közé, új szériával állt elő. A Leanne című sitcom a Netflixen július 31-én debütált, Morgan főszereplésével készült, társszerzője pedig az a Chuck Lorre, aki olyan feledhetetlen sorozatok producere, mint az Agymenők és a Két pasi meg egy kicsit. Az amerikai stand-up humorista meglepően sokoldalú: 2024-ben könyve is megjelent What in the World? címmel, ami bestseller lett, 2025-ben pedig a Szeretettel meghívjuk (You're Cordially Invited) című vígjátékban — amelynek főszereplői Will Ferrell és Reese Witherspoon — találkozhatnak vele a nézők.

Leanne a Netflixen : a stand-up humorista 16 részes sitcomja július 31-én debütált

A most sugárzott, 16 epizódból álló, többkamerás Netflix-sorozat főszereplője, társalkotója és executive producere is Leanne Morgan. A hagyományos sitcom, amely a humorista stand-up előadásából táplálkozik, azzal indul, hogy a címszereplő élete a feje tetejére áll, amikor 33 éve tartó házassága véget ér, mert a férje elhagyja őt egy másik nőért. „Leanne a humort használja fel, hogy megbirkózzon a helyzettel. Néha azért kell nevetned, hogy ne sírj. A szociális hálójára — a családjára, a közeli barátaira és a templomi közösségére — támaszkodik, hogy túlélje a helyzetet” — foglalta össze a történetet Morgan. Nagymamaként és menopauzában újrakezdeni nem éppen az, amire Leanne vágyott, az új fejezet új kihívásokkal is jár, például azzal, hogy három évtizedes házasság után újra randizni kezd. „Ott van a sebezhetőség, amikor megnyílsz, miután elhagyott az a személy, akivel felépítetted az életed. Nem csak arról van szó, hogy valaki újjal találkozol. Hanem arról is, hogy megkockáztatod, hogy újra megbántanak — magyarázza Morgan, aki szerint ebben az életszakaszban a félelemnek több rétege van, beleértve a menopauzát és mindazt, ami ezzel jár.

„Aggódni a lehető legrosszabbkor érkező hőhullámok miatt, bizonytalannak érezni a testedet, és eligazodni az intimitás gondolatában az 50-es éveid végén. Még egy olyan egyszerű dolog is, mint egy új ember megcsókolása, furcsa érzés lehet ennyi év után” — mondta el Morgan, és azt is hozzátette: „Lehetőség lehet arra is, hogy újra felfedezd magad, és megtapasztalj egy olyan szabadságot, amiről nem is tudtad, hogy létezik”.