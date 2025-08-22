Leanne — Tarol a Netflix sitcomja egy nagymamáról, aki a válás után újrakezdi az életét

A stand-up comedy koronázatlan királynője, Leanne Morgan, akinek 2023-as Netflix-vígjátéka, a Leanne Morgan: I'm Every Woman bekerült a streaming platformon a tíz legjobb vígjátéka közé, új szériával állt elő. A Leanne című sitcom a Netflixen július 31-én debütált, Morgan főszereplésével készült, társszerzője pedig az a Chuck Lorre, aki olyan feledhetetlen sorozatok producere, mint az Agymenők és a Két pasi meg egy kicsit. Az amerikai stand-up humorista meglepően sokoldalú: 2024-ben könyve is megjelent What in the World? címmel, ami bestseller lett, 2025-ben pedig a Szeretettel meghívjuk (You're Cordially Invited) című vígjátékban — amelynek főszereplői Will Ferrell és Reese Witherspoon — találkozhatnak vele a nézők.
A most sugárzott, 16 epizódból álló, többkamerás Netflix-sorozat főszereplője, társalkotója és executive producere is Leanne Morgan. A hagyományos sitcom, amely a humorista stand-up előadásából táplálkozik, azzal indul, hogy a címszereplő élete a feje tetejére áll, amikor 33 éve tartó házassága véget ér, mert a férje elhagyja őt egy másik nőért. „Leanne a humort használja fel, hogy megbirkózzon a helyzettel. Néha azért kell nevetned, hogy ne sírj. A szociális hálójára — a családjára, a közeli barátaira és a templomi közösségére — támaszkodik, hogy túlélje a helyzetet” — foglalta össze a történetet Morgan. Nagymamaként és menopauzában újrakezdeni nem éppen az, amire Leanne vágyott, az új fejezet új kihívásokkal is jár, például azzal, hogy három évtizedes házasság után újra randizni kezd. „Ott van a sebezhetőség, amikor megnyílsz, miután elhagyott az a személy, akivel felépítetted az életed. Nem csak arról van szó, hogy valaki újjal találkozol. Hanem arról is, hogy megkockáztatod, hogy újra megbántanak — magyarázza Morgan, aki szerint ebben az életszakaszban a félelemnek több rétege van, beleértve a menopauzát és mindazt, ami ezzel jár.
„Aggódni a lehető legrosszabbkor érkező hőhullámok miatt, bizonytalannak érezni a testedet, és eligazodni az intimitás gondolatában az 50-es éveid végén. Még egy olyan egyszerű dolog is, mint egy új ember megcsókolása, furcsa érzés lehet ennyi év után” — mondta el Morgan, és azt is hozzátette: „Lehetőség lehet arra is, hogy újra felfedezd magad, és megtapasztalj egy olyan szabadságot, amiről nem is tudtad, hogy létezik”.
A Leanne-t Susan McMartin (Anya) és Chuck Lorre (Agymenők) producerek és írók közösen hozták létre.
Leanne Morgan komikuskarrierje viszonylag későn, 2020-ban, a humorista 54 éves korában kezdődött. A humor addig a második helyen állt Morgan életében, és maradt is az örök második szerelme. Nem emlékszik olyan időszakra, amikor ne akart volna profi humorista lenni, de nagyon szeretett volna gyerekeket is. A stand-upok és a szülők legelfoglaltabb órái általában átfedésben vannak, így humorista karrierje mindig is a koszorúslány szerepét játszotta az életében. Isteni parancsnak tartja, hogy évtizedekig tartó küzdelem után a jelenlegi karrierjét beindító virális videó, amely arról szól, hogy hozzá hasonló korú emberekkel elment egy Def Leppard koncertre, ahol észrevették, hogy az énekesnek sérve van, épp akkor jelent meg, amikor 2020-ban az legkisebb gyerekét indította egyetemre.
„Ez olyasmi, amiről kislánykorom óta álmodtam, és pont olyan izgalmas volt, mint amilyennek elképzeltem” — mesélte Morgan a Tudumnak arról, hogy stand-up comedyjét sorozatba adaptálta. „Egy új médium megtanulása mindenképpen kihívás volt — minden héten új forgatókönyveket memorizálni teljesen új volt számomra —, de imádtam. Stand-uposként természetesnek éreztem a komikus időzítést, és különösen kényelmes volt élő közönség előtt forgatni. Az évad végére tényleg otthon éreztem magam".
