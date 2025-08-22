Így lehet dögös a gumiklumpa: mutatjuk a legtrendibb darabokat árakkal

2025 divatja már többször meglepett minket, de most egy olyan darabot mutatunk, ami egész biztosan megosztja a divatrajongókat. Kapaszkodj meg, mert trendi lett a gumiklumpa és úgy tűnik, egy ideig velünk is marad! Összegyűjtöttük a legtrendibb gumipapucsokat, és még stílustippekkel is készültünk!

A gumiklumpa trendibb, mint valaha!

A gumiklumpa megfertőzte a street style stílust

Ha idén egy extravagáns női cipőre vágysz, adj te is egy esélyt a gumiklumpának, hiszen kényelmes, stílusos, és nem mellesleg vízálló is. A trendet mostanra hírességek és divatinfluencerek is átvették, így nem csoda, hogy hirtelen nagyon felkapott lett. A klumpák azért is nagyon népszerűek, mert sokoldalúak, bármilyen outfitbe beillesztheted. Teljesen mindegy, hogy sportos, elegáns, laza vagy ünnepi az összeállításod, biztosan találsz hozzá illő gumiklumpát. Már olyan hírességeknke is van gumipapucsuk, mint Dua Lipa és Kendall Jenner.

1. Crocs Siren Rosette Unisex 23 390 Ft / 2. Crocs bae wedding 39 990 Ft / 3. sprandi 9 595 Ft / 4. platformos papucs 3 995 Ft / 5. adidas by Stella McCartney 43 180 Ft / 6. Louane X Crocs Bae Clog 31 668 Ft / 7. adidas papucs adifom stan smith 17 799 Ft / 8. bézs papucs 2 499 Ft / 9. nike reactx rejuven8 14395 Ft

Stílustippek a gumiklumpákhoz: