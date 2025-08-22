Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Így lehet dögös a gumiklumpa: mutatjuk a legtrendibb darabokat árakkal

Getty Images North America - Daniel Zuchnik
divat divattrend stílus cipő
Hihetetlen, de igaz: a gumiklumpa visszatért, és idén dögösnek számít. A 2025-ös divattrendek a merész, maximalista stílus felé fordultak, így a sokáig lenézett és kigúnyolt darabok új lehetőséget kaptak a kifutókon és az utcákon.

2025 divatja már többször meglepett minket, de most egy olyan darabot mutatunk, ami egész biztosan megosztja a divatrajongókat. Kapaszkodj meg, mert trendi lett a gumiklumpa és úgy tűnik, egy ideig velünk is marad! Összegyűjtöttük a legtrendibb gumipapucsokat, és még stílustippekkel is készültünk!

gumi klumpa, gumi papucs, crocs
A gumiklumpa trendibb, mint valaha!
Forrás: Getty Images Europe

A gumiklumpa megfertőzte a street style stílust

Ha idén egy extravagáns női cipőre vágysz, adj te is egy esélyt a gumiklumpának, hiszen kényelmes, stílusos, és nem mellesleg vízálló is. A trendet mostanra hírességek és divatinfluencerek is átvették, így nem csoda, hogy hirtelen nagyon felkapott lett. A klumpák azért is nagyon népszerűek, mert sokoldalúak, bármilyen outfitbe beillesztheted. Teljesen mindegy, hogy sportos, elegáns, laza vagy ünnepi az összeállításod, biztosan találsz hozzá illő gumiklumpát. Már olyan hírességeknke is van gumipapucsuk, mint Dua Lipa és Kendall Jenner. 

1. Crocs Siren Rosette Unisex 23 390 Ft / 2. Crocs bae wedding 39 990 Ft / 3. sprandi 9 595 Ft / 4. platformos papucs 3 995 Ft / 5. adidas by Stella McCartney 43 180 Ft / 6. Louane X Crocs Bae Clog 31 668 Ft / 7. adidas papucs adifom stan smith 17 799 Ft / 8. bézs papucs 2 499 Ft / 9. nike reactx rejuven8 14395 Ft
Forrás: Zalando / House / ecipo.hu / Crocs / BUZZ / born2be / About You

Stílustippek a gumiklumpákhoz:

  • Viseld széles szárú nadrágokkal, ami csak enyhén sejtetik a megosztó cipőt.
  • Válassz csillogós, flitteres, személyes charmokat és tedd egyedivé a cipődet.
  • Próbáld ki a papucs - fehér frottír zokni kombót! Elsőre sok lehet, de ez a divattrend hihetetlenül népszerű lesz az átmeneti szezonban is. 
  • Válassz platformos vagy magassarkú verziót a futurisztikus megjelenésért.
@caseywsouthern I loveeeee #fyp #foryoupage #crocs #summershoes #summerfashion #decoratemycrocswithme #croccharms @Crocs ♬ BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

A platformos tangapapucs visszatért – Újra hódít a ’90-es évek ikonikus cipője

Te is imádni fogod ezt a divattrendet!

Sosem gondoltuk, hogy ez eljön: a papucs zoknival már nem ciki, hanem a legmenőbb dolog

A nyári divat egyik totális kedvence lett az eddig cikinek számító kombó.

Tiktok divatmatek: 7 pontos szabály a tökéletes outfitért

Kövesd te is a 7 pontos szabályt!

 

