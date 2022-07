ByeAlex a Story magazin friss számában nyilatkozott arról, hogy nem szeretne idős korában a színpadon bohóckodni. Az énekesnek nemcsak erről, de a gyermekvállalásról is határozott véleménye van, és bár 38 évesen már sokak szerint ideje lenne annak, hogy apa legyen, ő egészen máshogy vélekedik a témáról.

„Jól élem meg a jelent, de örülök, hogy magamon kívül nem sok mindenért, mindenkiért vagyok felelős. Sosem vágtam bele a családalapításba, és úgy gondolom, ez jó is így. Azt hiszem, nem sok jóra számíthatunk a jövőben, úgyhogy nem is tervezek most gyereket. És szerintem a mostani szülőknek is fel kéne készíteniük a gyerekeiket arra, hogy húsz év múlva kínkeserves küzdelem lesz minden napjuk"

-nyilatkozta az énekes, aki az öregedés gondolatát is utálja, és korábban már kijelentette, hogy nem szeretne sokáig élni.