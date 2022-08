Több cikket is írtunk már arról, hogyan spórolhatunk most, amikor az árak az egekbe szöktek. Most azt vesszük górcső alá, hogy mire érdemes odafigyelni a háztartásunkban, ha csökkenteni szeretnénk a rezsiköltségeinket.

Tiszta hűtő – olcsóbb hűtőTény, hogy a hűtők viszonylag sokat fogyasztanak, ahogyan az is tény, hogy egyetlen háztartás sem lehet meg hűtő nélkül. Persze akadnak ma már energiatakarékosabb változatok is, ám nem mindenki engedheti meg magának, hogy egyik napról a másikra új hűtőt vegyen. Mégis mit lehet akkor tenni, hogy kevesebbet fogyasszon a fridzsider? Nos, a tiszta hűtő, olcsóbb hűtő, ugyanis ha kívül- belül rendszeresen takarítjuk, akkor kevesebbet is fog fogyasztani, mivel könnyebben adja le a felesleges hőt. Ez fokozottan igaz a fagyasztóra, így mindig ügyeljünk rá, hogy ne jegesedjen. Ezen felül ellenőrizzük, hogy a hűtőrács legalább 10 cm-re legyen a faltól és a hőfokszabályzó állását is érdemes megnézni, mert teljesen felesleges – főleg ősztől tavaszig - maximumra feltekerni.

Süssünk okosanA tűzhely tekintetében szintén nagyon fontos, hogy rendszeresen takarítsuk, mivel a koszos tűzhely elnyeli a hőt. Ha gázzal főzünk, akkor mindig vizsgáljuk meg a tűzhely gázlángját, ugyanis a sárga (és nem kék) láng azt jelzi, hogy az égés nem tökéletes, alacsony hatásfokú. Ilyenkor érdemes szakembert hívni. Elektromos tűzhely esetén – mivel az eszköz nehezebben hűl ki - a sütés, főzés utolsó 5-10 percére nyugodtan lekapcsolhatjuk a főzőlapot, illetve a sütőt. Ha van légkeveréses funkció, azt is vessük be, mivel így alacsonyabb hőfok mellett is ugyanolyan eredményt érhetünk el. Illetve, ha már felmelegítettük a sütőt, akkor lehetőleg egyszerre vagy egymás után több fogást is készítsünk el, mert ezzel is takarékoskodhatunk.

Végül, de nem utolsósorban használjunk fedőt, ez ugyanis jelentősen lerövidítheti az ételkészítés hosszát, és így nem csupán időt, de energiát is spórolhatunk.

Viszlát kosz, viszlát vízkőA mikrohullámú sütő tisztán sokkal hatékonyabb, mintha a belseje tele lenne rászáradt ételmaradékokkal, ezek ugyanis elnyelik a mikrohullámokat, emiatt pedig csökken a gép teljesítménye és nő a fogyasztása.

A vízforralót, kávéfőzőt szintén érdemes rendszeresen kitakarítani, itt ugyanis a lerakódott vízkő ronthatja a gépek hatásfokát, ráadásul az élettartamukat is megrövidítheti.

Mosó MasaAki kézzel mosogat, annak itt az ideje leszoknia a folyó víz alatti pacsálásról. Érdemes helyette vizet engedni a mosogatómedencébe és csak az öblítést végezni csobogó vízben.

Ha a mosogatógép mellett tesszük le a voksunkat, akkor nézzük meg, hogy nincs-e az eddig általában használt program helyett takarékosabb. A legtöbb mosogatógép ma már rendelkezik ECO programmal, illetve a morzsás tányérokat ne mosogassuk órákon át. Szintén spórolhatunk, ha csak akkor indítjuk be a gépet, ha már valóban megtelt, nem pedig minden étkezés után.

A mosógépet szintén ne indítsuk be félig üresen, illetve itt is jó, ha újra átböngésszük, hogy milyen programokkal rendelkezik a gépünk. A legtöbben csak egy-két megszokott funkciót használnak, pedig sok esetben található a mosógépeken 15, 30 és 45 perces program is. Biztos akadnak olyan ruhák, amelyeket nem kell 2,5 órán keresztül mosni, és amelyeknél bőven elég a 30-40 fokos víz is.