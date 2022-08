A vak bolgár jósnő, Baba Vanga több jövendölése is bejött már, amiket 2022-re tett.

Baba Vanga helyesen jósolta meg a 9/11-es terrortámadásokat, Diana hercegnő halálát és a csernobili katasztrófát is. 2022-re is ijesztő jövendöléseket tett, ezek között van a vízhiány is. Azt mondta, a városokban nem lesz elég víz, és ez politikai következményekkel jár. Az országoknak alternatív megoldásokat kell keresniük - írja a Metro.

Baba Vanga szerint hamarosan éhínség jön Indiában, és több ázsiai országot, valamint Ausztráliát intenzív árvizek sújtják majd. Azt mondta, egy másik világjárványra is számítanunk kell, ami Szibériából indul el, és egy régen befagyott vírus okozza, ami az éghajlatváltozás miatt kel életre.