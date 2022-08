Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint meglepő fordulatban lehet ma részed. Éppen jókor, mert már kezdted elveszíteni a hitedet az emberekben. Mikor te már feladtad a szervezést, a sors gondoskodik a jó fordulatról. Ha rosszul indul a napod, ebben bízhatsz!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Engedd el magad egy kicsit, ma a Vénusz és a Hold is ebben támogat. Ha vannak is nehézségeid, azzal nem segítesz magadon, ha örökké csak keseregsz és rágódsz miattuk. Az élet akkor is tele van szépséggel. Ha engeded, hogy hozzád jusson, akkor egyre inkább tele lesz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A hangulatod változásai lehetnek hatással a dolgaid alakulására. Még a rosszban is képes vagy meglátni a jót, ha épp kellemes, emelkedett hangulatba hozott egy jó baráti beszélgetés, vagy jó zene. Ezekkel vedd körül magad!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold és a Vénusz fényszöge ma nagyon bearanyozza a napodat. Sok öröm ér, és egy kicsit sikerül kiszakadnod a világ zajából. A párkapcsolatban boldog órákat élhetsz meg a pároddal.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma aligha lesz időd a pihenésre. Amúgy sem lenne kedved hozzá, a lelked valahogy kifejezetten igényli a kihívásokat. Igaz, az eredmények is számítanak, de abban ma még ne reménykedj. Hamarosan eljön azonban a dicséret ideje is!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma nagyon talpraesett vagy, és szinte bármilyen helyzetben képes lehetsz feltalálni magad. Ezt a kollégáid, ismerőseid is észrevehetik, és akár ki is használhatják. De ez nem baj, mert ma annyi erőd van,hogy jut belőle mindenkinek. Ma úgyis buzog benned a segítőkészség. Mindent megoldasz - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.