A Veszprém együttesét kevés játéklehetőség miatt elhagyó Lékai semmiképpen sem szeretett volna külföldre igazolni, pedig Lengyelországból és állítólag Portugáliából is kapott ajánlatokat. Ezek helyett azonban a Ferencváros által felvázolt lehetőségek mellett döntött, mert nem akart hosszú hónapokra távol maradni feleségétől és gyermekeitől.

A Veszprém Európa egyik legerősebb klubja, míg a Fradi az utóbbi években lett alapcsapat az NB I-ben, ezért náluk a fizetések is jóval szolidabbak. Pontos összeget nem tudunk, de Lékai biztosan több millió forinttal fog kevesebbet keresni havonta a fővárosban. A lényeg azonban, hogy játszik, és számára ez most a legfontosabb, ugyanis a válogatottban is vannak még komoly tervei – írja a Bors.