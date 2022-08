Hódi Pamela legújabb fotóin jól látható, hogy a kétszeres anyuka igazán csinos. Alakja miatt azonban több kommentelő is aggodalmát fejezte ki, már nem először. Korábban többen is megemlítették, hogy már túlságosan sovány, ezúttal is hasonló véleményt fejeztek ki a legfrissebb fotója alatt.

"Ne haragudj semmi irigység nékül, de sokkal jobban állt, mikor nem voltál ennyire vékony" - kezdte az egyik kommentelő. "Ez sajnos már nem a csini kategória.. annál inkább aggasztó" - írta egy másik hozzászóló, azonban sokan egyből Pamela védelmére keltek, az egyik kommentelő arra emlékeztette az embereket, hogy az elmúlt időszakban volt elég problémája az anyukának.

"Óh, te jó ég... ezek a kommentek... Az senkinek sem jut eszébe, hogy ő egy édesanya, és nem igazán az evés volt számára a legfontosabb azok után, amin a kislányának is keresztül kellett mennie??? És hiába az exe volt Krisztián, de nyilván Pamelának is baromira fáj, ami történt! Inkább hallgassatok" - idézi a Bors a Pamelát védelmébe vevő kommentet.