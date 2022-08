Keményen kapja az ívet Kulcsár Edina, aki a Dancing with the Starsban hamarosan megcsillogtatja tánctudását. Bár ő nagyon örül a felkérésnek, ezzel nem mindenki van így.

Már nem titok, hogy a Dancing with the Stars új, harmadik évadának párosai között Kulcsár Edina is ott lesz. Az egykori szépségkirálynő Bonyhádi Ferenc profi táncos oldalán fog versenyezni a trófeáért, és bár ő nagyon örül ennek a lehetőségnek, akadnak, akik azt remélik, hamar ki fog esni a versenyből.

A DWTS Instagram-oldalán Edináék közös fotója alatt számtalan hozzászólás olvasható. Az emberek egy részét az érdekli, mit szól ehhez G.w.M, mások pedig már most abban bíznak, nem kell sokáig látniuk Edinát, sőt, olyanok is akadnak, akik a külsejét kritizálják.

"Valakinek elsőre is ki kell esnie! Edina jó, hogy kapaszkodik mindenhova. Rengeteg szponzortól esett el. Kb sehova nem hívják. A műsorban szereplés helyett, mondjuk az urát nevelhetné, mert ekkora tahó parasztot még nem hordott a föld a hátán"

-írja az egyik hozzászóló, egy másik pedig így fogalmazott:

"Miért kell ennyire levinni a műsor színvonalát?"

Nemcsak ezért, de külseje miatt is keményen támadják Edinát, aki sokak szerint kissé meghízott.

„Kicsit meg vagy hízva!"

„Le kellene fogyni egy picit, könnyebb lesz a tánc!"

-olvasható a kétgyermekes anyuka fotója alatt.

Természetesen sokan dicsérik Edinát, és akadnak bőven, akik szerint jól áll neki ez a pár plusz kiló.