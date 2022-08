Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A napi horoszkóp szerint pezsdítő nyugtalanság vesz erőt a Kos jegyűeken a Mars és a Plútó fényszöge miatt: ami eddig nyomasztott, most örömödet is lelheted benne. Különösen, ha látod beérni munkád gyümölcsét. Aktivitásod most zseniális ötletességgel párosul.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Legyél kedvesebb a kollégáiddal! Nagyon sokat mérgelődsz, és ha nem is személyre szólóan, akkor is megbánthatod őket, negatív irányba terelheted a munkahelyi hangulatot. Ezzel pedig önmagadnak sem teszel jót, saját magadat is hátráltatod.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)Munkádban a szokottnál is jobban szükség lehet ma a találékonyságodra. Rengeteg a teendőd, ezért az idődet és az energiádat is jobban kell beosztanod. Egy mesteri húzással pedig két legyet üthetsz egy csapásra, pont a legjobbkor.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)Egy barátod szorulhat a segítségedre a mai napon. Hozzád hasonlóan érzékeny, és kissé bezárkózó alkat, ezért nem beszél a gondjairól. Te azonban olyan kifinomult antennákkal rendelkezel, hogy rögtön megérzed, ha baj van.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

A kedvességed, a figyelmességed sajnos nem elegendő ahhoz, hogy mindenkit meggyőzz a környezetedben. De elég egy pont, egyetlen ember, hogy rá alapozva belevághass nagy reményű terveidbe. Aztán megy minden, mint a karikacsapás.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Anyagi biztonságod érdekében mielőbb érdemes lenne a tettek mezejére lépned. Nemcsak a tiéd minden gond, ezt végre a társaddal is meg kell értetni. A munkát és a költségeket is igazságosan kell megosztanotok. Vessetek ma számot!

Kattints ide, és olvasd el az összes jegy napi horoszkópját!