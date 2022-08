Érthető, hogy miért augusztus végére időzítette a turné szünetét, ugyanis most hétfőn, azaz 22-én ünnepelte születésnapját. A buli azonban nem áll meg, és egész héten partihangulatban lesz az énekesnő, erről árulkodik tegnapi bejegyzése, melyben extrém szerelésben fotóztatta magát. Dua Lipa egy hatalmas cipőben, valamint egy picike, csillogó kövekkel kirakott melltartóban látható bizarr pózokban.

A koszovói-albán származású énekesnőnek van is oka az örömre, ugyanis a pandémiás helyzet ellenére sikeres éveket zárt, és zenéit egymás után játszották a rádiók, és milliók hallgatják a különféle platformokon. Népszerűségét bizonyítja, hogy Ariana Grande mellett a nők közül neki van még hét olyan dala, amelyet 1 milliárdnál is többször meghallgattak a Spotify-on. Az egyik, a Don't Start Now pedig a 2 milliárdos határt ostromolja.