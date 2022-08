A posztból kiderül, hogy Marci és újdonsült felesége már kilenc éve vannak együtt, és az is, hogy a fiatal feleséget Dóra rajongásig szereti. A színésznő úgy gondolja, anyósnak lenni jó, és elképesztően büszke fiára azért is, mert olyan, amilyen, de azért is, hogy ilyen jó ízléssel választott magának feleséget.

Szinetár Dóra posztját ide kattintva lehet megtekinteni.

Nem ez az egyetlen nagy esemény idén a család életében. Június elején ünnepelte 10. házassági évfordulóját Szinetár Dóra és Makranczi Zalán, melyről a színésznő Instagram-posztban emlékezett meg egy érzelmes poszttal és családi fotókkal.