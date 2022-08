A rapper az Instagramon osztotta meg követőivel a nagy hírt, miszerint kisfia belevágott a focista karrierbe. Az édesapa arról a pillanatról mutatott képet, amikor aláírják a papírt:

"Marci ma aláírt, és az Újpest labdarúgója lett" - tudatta.

Majka egyébként hatalmas focirajongó, és úgy tűnik, ebben is hasonlítanak rá a fiai. A műsorvezető még tavasszal vitte el gyermekeit, Olivért és Marcit Londonba egy focimeccsre.

"Mivel Oliver elérte azt a kort, hogy gyakorlatilag mindenben a focit látja, így a szülinapjára egy londoni utat kapott. Marcit is megfertőzte a futball így ő is csomag része lett" - mondta akkor. Úgy tűnik, Marci rajongása tartós volt, így végül ő is focistának állt.