Esküvői láz tombol a hazai vízisportvilágban: Hosszú Katinka után most Kapás Bogi is oltár elé áll szerelmével, Telegdy Ádám profi úszóval.

Bár a csinos úszónő embert próbáló időszakon van túl, a jelek szerint most boldogabb, mint valaha: kedvesével egy közös fotó kíséretében jelentették be az Instagramon, hogy hamarosan férj és feleség lesznek.