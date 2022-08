Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint új barátra tehetsz szert a mai napon. Meglehet, ott találsz rá az ismeretségre, ahol a legkevésbé számítottál volna rá. Nagy lehet a különbség közöttetek, de éppen ez a másság lehet most a vonzó és a termékenyítő a kapcsolatban.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma a leglehetetlenebb helyzeteket is könnyedén oldod meg. Nem kell segítséget sem kérned, mindenre van egy mentőötleted. És amit ma kitalálsz, az mások számára is mintául szolgálhat. Járj elöl a jó példával, mutass utat!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr ma belép a Mérleg jegyébe, ami mindannyiunknak kedvez, de neked különösen. Mindenféle kapcsolatod kiegyensúlyozott, mert most a szokottnál is kedvesebb és tapintatosabb vagy. Ha fontos döntést kell hozni valakivel közösen, most az is könnyebben megy.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Talán nem minden úgy alakul ma, ahogy azt eleinte eltervezted. De ha helyet hagysz a szívedben a változásnak, akkor akár sokkal jobb is lehet. Ne keseregj, ha egy ügyed nem sikerül. Valami új készülődik már belépni az életedbe.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Az Uránusz hatására furcsa történések zavarnak meg, és zökkentenek ki a megszokott kerékvágásból. Kesergés és bánkódás helyett inkább próbáld meglátni a dolog jó oldalát. Ami kizökkent, megállít, és elgondolkodásra, átértelmezésre sarkall.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ne tegyél elhamarkodott kijelentéseket! Amit te olyan egyértelműnek gondolsz, az a valóságban sokkal több rétegű, sokkal árnyaltabb. Próbálj meg más véleményeket is elfogadni. Ne legyél vaskalapos, de tartsd kézben az irányítást - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.