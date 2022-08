Új lendületet vett Zalatnay Sarolta karrierje. Cini DR BRS-el készített duettet, a régi nagy sláger, a Várlak még feldolgozása az idei nyár egyik nagy dobása. Az énekesnő a zenével tartja magát fiatalon. Nemrég egy különleges divatfotózáson is részt vett, ahol teljesen új arcát mutatta meg. Fiatal korában valódi szexszimbólumnak számított, de az öltözködésére sosem fordított nagy hangsúlyt.

"Fiatal koromban a nagyon mini szoknyát én hoztam be a divatba, de amúgy a kedvenc ruháim a farmer, bőrnaci, egy menő póló. Sosem öltözködtem igazán elegánsan, sőt. Nekem a zene meg a hang volt mindig a lényeg, Úgy voltam vele, hogy ne legyek szakadt, de a többi nem volt fontos. Ezek a fotók olyanok lettek, mintha egy drága parfüm kampányához készültek volna, érdekes számomra is így látni magamat" – kezdte az énekesnő, aki büszkén vállalja korát.

"Soha nem tagadtam le, hogy mennyi idős vagyok, nem is akartam. Minden évben elmegyek egy kedves plasztikai sebész barátomhoz, megkérdezem, hogy csinálunk-e valamit, és mindig azt mondja, hogy nem. Énekesnőként nem tehetem meg, hogy elveszítsem a mimikámat. A szépség szerintem nem kor kérdése, és szerencsére már a divat sem azt sulykolja, hogy a csak a tökéletes a szép. Persze fiatalon mindent lehet, sokszor eszembe jut, hogy milyen dolgokat csináltam akkoriban. Most már van egy határ, amit nem lépek át, nem minden fér már bele" – tette hozzá Zalatnay Sarolta.

Az énekesnő persze gondol az elmúlásra, arra, hogy telik az idő – ugyanakkor figyel arra, hogy lelassítsa azt, amennyire csak lehet.

"Sajnos a zenésztársaim közül mostanában nagyon sokan elmentek, ezek miatt egyszerűen nem lehet nem tudomásul venni az idő múlását. Az nem mond igazat, aki azt állítja, hogy ennyi idős korában ez nem jut eszébe. Emiatt még inkább próbálom a gondolataimat a zenébe vinni, legyen szó akár régi, akár új dalokról, ezzel is próbálom fiatalon tartani magam. Nemrég regisztráltam az Instagramra is, ahol sok kollégám nagy örömmel fogadott. Nem is tudtam, hogy ez ennyire menő! Eddig is volt egy közösségimédia-oldalam, rajta sok rajongóval, de ez a felület nagyon máshogy működik, más típusú tartalom kell rá. Nem akarom még temetni magamat, nyitott vagyok az új dolgokra, vagy akár az új hangzásra is" – mondta Zalatnay.

"A régi slágereket a közönség nem felejti el: a Nem vagyok én apáca, a Tölcsért csinálok a kezemből, vagy a Várlak még című dalokat több ezren éneklik velem egy-egy fellépésen, így sikerben és dalokban szerencsére nincs hiány. Úgy éreztem, hogy a régi nagy nótákat érdemes lenne kicsit felújítani, hogy egy másik generáció számára is érdekesek legyenek. Nagy segítségemre volt Kökény Attila, aki meghívott a klubjába énekelni, és ő mutatott be DR BRS-nek, akivel elkészítettük a Várlak még feldolgozását, és mindketten úgy éreztük, hogy ez egy nagyon jó út" – magyarázta Cini az új projektjeiről.