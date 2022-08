Nádai Anikó kisfia, Alex már 5 hetes. A műsorvezető most egy kis betekintést engedett a mindennapjaikba.

Anikó elmesélte, hogy hatalmas boldogság számukra a kis Alex érkezése, bár bevallotta, hogy sokszor fárasztó kisgyermekes szülőnek lenni.

"Felemelő érzés, azt kell mondjam. Nagyon-nagyon élvezzük az egészet. Fáradtak vagyunk, ezt nem tagadom. Kicsit keveset alszunk, de nagyon jó a munkamegosztás köztünk, Peti is rengeteget segít" – mondta Anikó az RTL Reggeliben. Hozzátette, hogy legyen szó pelenkázásról, fürdetésről, éjszakázásról, mindig számíthat párjára.

Anikó elmesélte, hogy nagyobbik kisfia, Patrik is nagyon szereti az öccsét, szeretgeti, puszilgatja. Patrik idén kezdi az iskolát, így a család most valóban egy igazán izgalmas időszakot él meg. A műsorvezető mindemellett fontosnak tartja, hogy ne mutassa meg gyermekeit a közösségi médiában, mivel úgy gondolja, ez az ő egészséges fejlődésüket is szolgálja.