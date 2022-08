Hatórás műtét során sikerült stabilizálni Anett állapotát, aki sokáig nem adott hírt magáról. A rajongói akkor nyugodhattak meg, amikor az egykori villalakó közzétette a szeánsz utáni első posztját, melyben leírta, órási hibát követett el, hogy részt vett a szertartáson.

A történtek egy hónappal ezelőtt történtek, Anett pedig napról napra egy jobban van. Közösségi oldalán elmondta, hogy szakember segítségével regenerálódik.

"Akinek még soha nem volt balesete, nem is tudja milyen fontos a rehabilitáció! Evvel én is így voltam! Gondoltam össze forr a csont, aztán rögtön szaladni fogok! Hát sajnos nem! A több hét fekvéstől elsorvadnak, leépülnek az izmok, az izületek, elfelejtünk szinte járni! Ezért fontos, hogy mindent betartsunk, amit az orvosunk mond! Nekem azt ajánlotta, már most gyógytornázzak! Ehhez persze szakembere van szükségünk, mert nem mindegy, mikor mit csinálunk! Szerencsére engem össze hozott a sors @m.mius -al, aki egy nagyon profi szakember! Minden héten érzem, ahogy együtt fejlődünk, és egyre nehezebb gyakorlatokat végzünk! Sajnos még nem állhatok a jobb lábamra, de remélem hamarosan el jön ez is" - írta közösségi oldalán Anett.