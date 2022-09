Ki ne szeretné minél tovább fenntartani a párkapcsolatában a kezdeti szenvedélyt? Ez azonban nem megy magától, egy párkapcsolat sem képes "csak úgy", belefektetett munka nélkül jól működni. A kezdeti láng idővel alábbhagy, azonban nem kell megijedni. Csupán néhány apró trükkel egyszerűen visszacsempészhető a vágy a mindennapokba. A szerelmünk meghódítása nem ér véget akkor, amikor elhangzik a első bűvös "szeretlek", sőt, ahogy telik az idő, egyre nagyobb energiákat kell belefektetni abba, hogy megmaradjanak az egymás iránti érzelmek.

Ehhez pedig az egyik fontos lépés, hogy elérjük, hogy hiányozzunk a szerelmünknek, ha távol vagyunk. Legyen szó Szűzről, Oroszlánról, Rákról, Ikrekről, Bikáról, Kosról, vagy bármelyik másik csillagjegyről, ez arra fogja ösztönözni, hogy több időt akarjon velünk tölteni. Ahhoz viszont, hogy tudjuk, hogyan tartsuk fenn a Szűz érdeklődését, először meg kell fejtenünk, hogy milyen is a Szűz férfi.

A Szűz férfi mindig a tökéletességet keresi, magasak az elvárásai, ezért könnyű igazi sznobnak elkönyvelni. Ez a tulajdonsága azonban többnyire inkább előnyére válik, például ha a karrierjéről van szó. Figyel a részletekre, de túlságosan kritikussá válhat, amit a környezete nehezen tud elviselni.

Nagy nyomást helyez magára, mivel mindig tökéletesen akar csinálni mindent, amitől merevvé válhat, és ahogy az élet minden területére, a párkapcsolatára is kihat. Előfordulhat, hogy annyira elvész a saját fejében, hogy el is feledkezik a partneréről. Így pedig a partner feladata, hogy időről időre visszaterelje magához.

Fontos megjegyezni, hogy mindig a természetes viselkedés a legmegnyerőbb, ezért ha valami olyan szituáció adódik, ami nem komfortos, nem kell csak azért is megtenni, hogy megfeleljünk a vélt vagy valós elvárásoknak. Akkor bármit teszünk, úgyis rosszul sül el, ezért fontos az önazonosság.

Egy kis féltékenység és elérhetetlenség nem árthat

Na nem kell rögtön más férfiakkal flörtölni, és piszkos játékokat űzni, azonban az nem baj, ha te is, és ő is tudja, hogy továbbra is van választási lehetőséged, és nem azért vagy vele, mert nincs más, hanem azért, mert jelenleg jó vele. Emellett pedig jó, ha a Szűz férfi érzi, hogy értékes az időd. Meg kell értenie, hogy nem csak akkor létezel, ha neki épp kényelmes. Ha látja, hogy más dolgok is történnek az életedben, még jobban meg fogja becsülni az időt, amit rászánsz.

Az intelligencia szexi

Ahogy a szellemesség is, így ezeket a tulajdonságokat nem érdemes elrejteni, sőt. Tessék nyugodtan sziporkázni, mivel ez az egyik fő tulajdonság, amit a Szűz férfi a partnerében keres.

Légy támasz

Ez nem egy nagy titok, hiszen minden párkapcsolatban fontos, hogy a felek számíthassanak egymásra. Mivel a Szűz férfi hajlamos a szorongásra a perfekcionizmusa miatt, jó, ha van egy megnyugtató bázis az életében. Ha pedig érzi, hogy számíthat rád, eleve téged fog megkeresni, ha túlterhelnek érzi magát. És miután megnyugodott, már képes lesz rád összpontosítani a figyelmét.

A legfontosabb azonban, hogy bízz a megérzéseidben. Ugyan van néhány hasznos tanács, amit érdemes megfogadni, azonban mégis te vagy az, aki belekerül megoldandó helyzetekbe, így fontos meghallani a belső hangot, mert úgyis az fogja megmondani az igazat.