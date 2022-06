Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy miért is van szükség egyáltalán bármilyen praktikára vagy trükkre, hogy elérjük, hiányozzunk a másik felünknek. Azonban a párunk meghódítása nem ér véget akkor, amikor kimondjuk, hogy együtt vagyunk, hiszen a továbbiakban is tennünk kell azért, hogy fenntartsuk egymás érdeklődését.

Ha hiányt ébresztünk a párunkban - legyen szó Ikrekről, Bikáról, Kosról vagy bármelyik másik csillagjegyről - az ösztönözni fogja, hogy több időt akarjon velünk tölteni, és akkor is eszébe jussunk, ha nem vagyunk a közelében. Ahhoz viszont, hogy tudjuk, hogyan tartsuk fenn az Ikrek érdeklődését, első körben tudnunk kell, hogy milyen is az Ikrek férfi.

Az Ikrek férfiaknál kicsit trükkösebbnek kell lenni, mivel folyamatosan új impulzusokat keresnek, és nem tudnak sokáig egy dologra koncentrálni. Könnyen elunják magukat, és ha ez megtörténik, csapongóvá válnak.

Tehát, ha szeretnéd fenntartani az Ikrek férfi irántad való érdeklődését, és nem csak egy kósza gondolat lenni a többi között, akkor nem árt időnként emlékeztetni arra, hogy te vagy a prioritás, bármi is legyen.

Az Ikrek csillagjegyű emberek nagyra értékelik függetlenségüket, így szabadságot kell biztosítani nekik, és hagyni, hogy olyanok legyenek, amilyenek csak lenni akarnak. Mivel kíváncsi természetűek, hagyni kell, hogy kibontakozzanak. Ha minden idegszáladdal arra koncentrálsz, hogy szeresd és gondoskodj az Ikrek férfiról, pont az irántad való kíváncsiságát teszed tönkre. Ráadásul úgy fogja érezni, hogy csapdába csaltad, és nem hagysz időt neki magadon kívül semmi másra.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne mutasd ki, hogy fontos számodra, azonban érdemes megtalálni azt a határt, hogy kifejezed a szereteted, azonban te magad is önálló maradsz, saját programokkal, barátokkal, hobbikkal. Így azt fogja érezni, hogy még mindig vannak dolgok, amiket nem tud rólad, és azon lesz, hogy felfedezze a rejtett rétegeidet is.

Kényeztesd

Naná, hogy az ember lánya szeret kedveskedni a szerelmének. Ezzel pedig azt érezteted vele, hogy neki jó veled lenni, ráadásul arra is emlékezteted, hogy mennyi értéket adsz az életéhez.

Légy képes a megújulásra

Ne felejtsd, hogy az Ikreknek folyamatosan szüksége van az új ingerekre. Azonban nem kell nagyon elrugaszkodott dolgokra gondolni, bőven elég az is, ha időnként beleviszel egy apró csavart a megjelenésedbe. Ez lehet egy szexi ruha vagy egy új frizura is. Még ezek az apró újdonságok is csodákra képesek.

Légy spontán

Az Ikrek férfi teljesen jól megvan a kiszámíthatatlansággal, és nem ragaszkodik a rutinokhoz. Épp ezért jó ötlet, ha időről időre te is megmutatod neki, hogy tudsz spontán és kiszámíthatatlan lenni. Ezzel a tudtára adod, hogy melletted nem lesz ideje unatkozni.

A humor és a jó kommunikáció a kulcs mindenhez

Mutasd meg neki, hogy veled jó beszélgetni. Egy jókor bedobott poénnal már elrablod a szívét, összetett témákkal és tartalmas beszélgetésekkel pedig végleg magadhoz is láncolod.