A hüvelygombáért felelős Candidát sok nő sajnos nagyon is jól ismeri. Van, akinek életében egyszer sem okoz gondot, míg mások újra és újra szenvednek a kellemetlen tünetektől. A Candida okozta gombás fertőzés kezelhető, de a Google-doktor segítségével könnyedén félre is kezelhetjük magunkat. Könnyű bedőlni az interneten hiteles tudásként eladott tévhiteknek is.

Összegyűjtöttük a Candidával kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket, és megmutatjuk, miért nem igaz egyik sem.

NEM segít a Candida-diéta

Az egészség egyik alapfeltétele, hogy megfelelően táplálkozunk: sok fehérjét és rostot fogyasztunk, és csökkentjük az egyszerű szénhidrátok, mint például a finomlisztek és cukrok bevitelét. Mivel elég pár apró változtatás ahhoz, hogy energikusabbnak érezzük magunkat, sokan csupán a táplálkozástól várják a gyógyulást. Ez vezethetett odáig, hogy megszületett a Candida-diéta ötlete, amelynek lényege, hogy ne etessük a szervezetünkben jelen lévő gombákat.

Az elgondolás azonban hibás, ugyanis akkor, ha a Candida elszaporodik, alapesetben nem kerül bele a véráramba, így más szervekben nem okozhat megbetegedést. Ha erre mégis sor kerül, az rendkívül súlyos tünetekkel (láz, izomfájdalom) jár együtt. Mivel a Candida a bőrön és a nyálkahártyán található, így nem is tudjuk "etetni". A Candida-diéta lényege, hogy csökkentsük a szénhidrátbevitelt, de a hüvelyben megjelenő és elszaporodó gombák nem az általunk megevett élelmiszerekből "táplálkoznak".

A csökkentett szénhidrát-bevitelű étrend valóban jó hatással van a szervezetünkre, de nem képes meggyógyítani a gombás intimfertőzéseket. A Candida-diétát hazájában, az Egyesült Államokban az áltudományok közé sorolják.

NEM számít, mennyi édességet eszünk

A Candida-diétával együtt terjedhetett el, hogy van összefüggés a hüvelygomba és az édességfogyasztás között. Mivel az édes élelmiszerek sok cukrot, tehát egyszerű és finomított szénhidrátot tartalmaznak, ezért él az a tévképzet, hogy a nassolással a gondot okozó gombákat tápláljuk. Ez azonban nincs így, ugyanis a Candida nem a vérben, hanem a bőrön és a nyálkahártyán él, így ahogy fentebb is írtuk, ezért az étrend direkt módon nincs hatással a hüvelygombára.

Ha kevesebb cukros üdítőt vagy édességet fogyasztunk, akkor megóvhatjuk a fogaink egészségét, csökkentjük az elhízás esélyét, de a gombás megbetegedésünk nem fog tőle eltűnni.

NEM nemi betegség

Egy gombás intimfertőzés roppant sok kellemetlenséggel jár, és megnehezítheti a nemi érintkezést is. A hüvelygomba viszont nem a megcsalás jele, ugyanis nem nemi betegség, és nem lehet más valakitől elkapni. A problémát okozó Candida-gomba az egészséges szervezetben is megtalálható, ugyanis része a hüvelyflórának. A savas hüvelyi pH azonban képes kordában tartani a Candidát, amely viszont képes lehet elszaporodni olyan kiváltó tényezők hatására, mint a túlsúly, a túlzott stressz, az antibiotikum-kúra vagy más betegségek. Nemi érintkezés útján azonban nem terjed!

NEM lehet elkapni a WC-n

Nyaranta, a fesztiválszezonban elkerülhetetlen, hogy a köztéri illemhelyeket használjuk. Jogos félelme a nőknek és férfiaknak egyaránt, hogy a toitoi-okban összeszednek valamilyen fertőzést, azonban az intimgomba nincs ezek között. A Candida egy olyan gomba, ami mindenkiben megtalálható, és a gombás fertőzés kiváltó oka az egészségünkben beállt változás vagy valamelyik káros szokásunk (alkoholfogyasztás, dohányzás), ami gyengíti a szervezetünk védekezőképességét.

NEM véd meg a fokhagyma

Időről időre megjelennek gyógyászati csodaszerek, mindenre megoldást kínáló készítmények, és az emberiség újra felfedezi a már régóta ismert növények jótékony hatásait. A csodaszerek közé tartozik a fokhagyma is, amelyről bebizonyították, hogy gyulladáscsökkentő és immunerősítő, de nem képes megszüntetni a gombás fertőzéseket. A Candida ugyanis nem Drakula rokona, nem fog megijedni a fokhagyma aromás illatától. A fokhagyma nemcsak elfogyasztva, de a hüvelybe felhelyezve sem szünteti meg a gombás megbetegedést, ellenben kellemetlen helyi irritációt okozhat.

