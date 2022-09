A Merkúr és a Jupiter szembenállása hat, emiatt egyik világmegváltó ötlet követi a másikat. A hangulatunk is nagyon jó, elvégre mindjárt itt van a hétvége.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint nagyon izgatott vagy, és sok jó terv születik meg benned. Azért csak óvatosan: kicsit több türelemre és kitartásra lesz szükség a megvalósításukhoz. A cselekvéssel várd meg, amíg egy kicsit lehiggadsz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma igazán könnyedén átlátsz mindenen és mindenkin. Olyan bonyolult feladatok és helyzetek, melyek eddig próbára tettek, most könnyűnek bizonyulnak. Az emberek indítékait is tisztábban látod.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Jupiter szembenállása hat a mai napon. Sok beszédnek sok az alja – ma is abba a hibájába esel, amibe szoktál. Vigyázz azonban: ha kifecsegsz valamit, most a szokottnál is kellemetlenebb helyzetbe kerülhetsz.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Valamiben ma nagyon ügyesnek bizonyulhatsz. Különösen, ha valami újban próbálod ki magad, számíthatsz nagyobb sikerre, átütő eredményre. Legalábbis ezt könnyebb észrevenned, és örülni is neki, mint a rutin feladatokban elért eredményeidnek.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Próbálj meg diplomatikusabban kezelni egy konfliktust, akár a munkahelyeden, akár a családodban merül fel a probléma. Te hajlamos vagy rá, hogy erőből akarj győzni. Ez ma biztosan nem fog menni, csak ellenségeket szereznél.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Merkúr és a Jupiter szembenállása hat. A teljesítménykényszer néha éppen hátráltatja az eredményességet. Ha örömmel teszed azt, amit teszel, akkor a lelked, a szellemed is szárnyalóbbá válhat, mint ha erőszakosan akarod kicsikarni magadból az eredményt. Persze mondani könnyű...

