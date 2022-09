A Redditen, u/ LetsSinWith néven posztolva a nő azt állította: "Most jöttem rá, hogy 6 éve járok a biológiai bátyámmal."

"Én 30 éves vagyok, a bátyám pedig 32. Furcsán érzem magam ettől. Kisbabaként fogadtak örökbe, de középiskolás koromig nem tudtam erről. Szeretem a szüleimet, és a szüleim szeretnek engem. Kit érdekel, ha nem ők az igazi szüleim? A barátomat is örökbe fogadták, és amikor találkoztunk, ez volt az egyik olyan dolog, ami közös bennünk"- írta posztjában, hozzátéve, hogy a kapcsolatuk mindig is nagyszerű volt és továbbra is az. Jól megértik egymást, vonzódnak egymáshoz, még soha nem találkozott senkivel, akit azonnal ennyire közel érzett volna magához. Most már tudja hogy mi ennek az oka: ők ketten édestestvérek.

"Mindent megtettünk, amit egy 6 éve együtt élő pár megtehet. Szeretjük egymást, szexeltünk, évfordulókat ünnepeltünk, találkoztunk egymás családjával".- folytatta a posztot, melyben arról is írt, hogy korán eldöntötték, hogy nem akarnak gyereket, aminek most nagyon örül, mert soha nem kell aggódnia az esetleges betegségek miatt, és azért, hogy a gyerekeinek szülei testvérek.

A bejegyzéskor még nem szólt párjának a vizsgálat eredményéről, de azóta már megosztotta vele a rossz hírt:

"Megmutattam neki az eredményeket, amiből rájött, hogy testvérek vagyunk. Egyelőre nem akar nagy döntéseket hozni, amíg nem végezünk el egy ellenőrző tesztet. De tudom, hogy kiakadt, és nekem is furcsa volt mellette feküdni az ágyban" - írta a nő, aki párjával együtt abban bízik, hogy az első DNS-vizsgálat hibás eredményt hozott - írja a Mirror.