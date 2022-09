Csuti őszintén vallott követőinek arról, jelenleg milyen lelkiállapotban van, hiszen az üzletember nem elég, hogy szakított barátnőjével, még azt is fel kell dolgoznia, hogy Kulcsár Edina gyermeket vár.

Hiába tűnt úgy, hogy a válás után Csutira is rátalált a boldogság, most megint padlóra került. Kulcsár Edinával még folyamatban van a válásuk, közben szakított barátnőjével, ráadásul azt is nehezen éli meg, hogy Edina babát vár G.w.M-től.

Az üzletember nem tagadja, hogy a történtek miatt nincs jó passzban, követői kérdésére pedig elárulta, jelenleg szakemberrel próbálja feldolgozni a nehézségeket.

A 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban bevallotta, hogy azért van ennyire padlón, mert megviselte Edina terhessége, és arról is írt, hogy jelenleg esze ágában sincs újabb gyermeket vállalni.

Csuti és Regina szakítása előtt már felröppentek a pletykák,hogy a kétgyermekes édesapa egy ismert magyar színésznővel, Szorcsik Vikivel van együtt, ám erről egyelőre egyikük sem nyilatkozott.