Miután a szülei elváltak, Emilio családja nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, amiből a mulatós sokáig képtelen volt kitörni. Hiába próbálkozott a zenéléssel, olyannyira nem tudta eltartani magát belőle, hogy volt időszak, amikor hajléktalan volt. 2002-ben viszont megfordult a szerencséje, felfedezték, 2003-ra pedig már folyamatosan fellépni járt, és rengeteg pénzt keresett, amivel azonban nem tudott bánni.

"Elvakított a siker, a csillogás. Korábban sosem volt még annyi pénzem, mint akkor, ezért sem tudtam jól bánni vele. Annyit éheztem, nélkülöztem, hogy akkor mindent be akartam pótolni. Folyamatosan a legjobb éttermekben ettem – ami meg is látszódott rajtam –, vásároltam, buliztam, és a csajokra meg a barátaimra költöttem minden pénzem. Az első fizetésemből mindegyikőjüket meghívtam enni, majd egy márkás boltba, és vettem nekik sportcipőt. Aznap nagyjából ötszázezer forintot költöttem el, de nem érdekelt. Mindent meg akartam adni azoknak az embereknek, akikkel együtt éltük át a nyomort. Több tíz-, sőt, lehet, hogy százmilliót is elszórtam ebben az időszakomban" - mondta a Blikknek.

Végül 12 évvel ezelőtt találkozott Tinával, aki mellett lenyugodott, és megtanult spórolni. Emilio elmondta, hogy úgy érzi, ennek meg is lett az eredménye, hiszen mára csodálatos birodalmat építettek fel maguknak, hála a reality-műsoroknak és a fellépéseknek.