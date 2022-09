Szőcs Renit, a 2016-os Star Academy győztesét hírbe hozták már Csutival, és Alekosz is félreérthetetlen üzeneteket küldözgetett neki. A sor azonban itt nem ér véget, az énekesnő most arról számolt be, hogy több ismert magyar féri is ajánlatott tett már neki, annak ellenére, hogy boldog házasságban él. Meg is nevezte őket.