Ahogy arról mi is hírt adtunk, parázs vita alakult ki Szőcs Renáta és Nagy Alekosz között. Bár az énekesnő magánéletéről keveset tudni, a minap megosztotta közösségi oldalán az Alekosszal folytatott privát beszélgetését, amire az egész ország felfigyelt.

A VV4 győztese, Alekosz még 2021 májusában hívta randira Renit, aki erre a megkeresésre nem reagált. Alekosz most vasárnap az énekesnő egyik 24 órán át látható sztorijára reagálva ostobának nevezte az énekesnőt, aki ekkor döntött úgy, hogy kiteregeti a szennyest a valóságshow győztesről, és nyilvánosságra hozza Alekosz üzeneteit.

Azért teszek így, mert egy közszereplő nemhogy kivételt élvez, de még inkább fontos volna, hogy az alapvető emberi normákat be tudja tartani. Neki ez nagyon nem sikerült. Többszörösen sikerült megaláznia mint nőt, és mint erdélyi magyart is

-írta Renáta.

A történtek után Alekosz megkereste a Blikket, és elmondta, hogy Renáta komoly károkat okozott neki a fenti poszttal, ezért jogi útra tereli az ügyet.

"Renáta átlépett egy határt, törvényt sértett. Tavaly májusban hívtam őt randizni, azóta egy év eltelt és most úgy állítja be, mintha a visszautasítás miatt ostobáztam volna le, de erről szó sem volt. Én az egyik anyagára, videójára reagáltam, arra vonatkozott ez. Én ezt privátban jeleztem neki. Ott megvolt a lehetősége, hogy reagáljon, de inkább jogsértést bevállalva, nyilvánosságra hozta az üzenetemet, egy privát magánbeszélgetést. Én az ilyet nem tolerálom" - magyarázta Alekosz, aki korábban is került már hasonló konfliktusba, akkor Baukó Éva miatt jelent meg a bíróságon.

"Azt állította, hogy én lerománoztam őt, holott ez nem igaz. Van egy hónapokkal ezelőtti posztom a Facebookon, ami alatt több rosszindulatú kommentet kaptam egy román férfitól, akinek azt a megjegyzést tettem, hogy: 'egy román már csak tudja'. Ez sértő lehetett a Renire nézve, de neki ehhez semmi köze nem volt. Ő összemosta ezt a kettőt. A közvéleménynek úgy állította be, mintha én őt románoztam volna le, holott erről szó se volt. Lehet erről beszélni, csak akkor ez legyen egy külön téma. Csak ne vonja össze ezt a kettőt, mert ez így sok"

-mondta a lapnak Alekosz, aki Reni posztja óta rengeteg fenyegető üzenetet kapott, és a követőtábora is csökkenni kezdett.

"Nekem ezzel kárt okozott, mert folyamatosan kapom a leveleket, amiben szidnak engem, fenyegetnek és azzal vádolnak, hogy lealacsonyítom a nőket. Elég durva dolgokat kapok, több mint száz ember kikövetett, tehát csökkent a követőtáborom is, és mindezt egy ilyen ügy miatt, aminek nem a nyilvánosság előtt lenne a helye. Tiltson le, vagy reagáljon, de ez így tövénysértés, jogsértés. A feljelentést megtettem, a beadványt már elküldtem a bíróságnak" - zárta gondolatait a VV4 győztese, aki nemrég Kulcsár Edináról is éles kritikát fogalmazott meg.