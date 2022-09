Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Hold a Bika jegyébe lép kora délután, és te is visszaveszel egy kicsit az őrült rohanásból. Ezek a nyugodtabb energiák kedveznek a kitartást igénylő feladatoknak, a megbeszélésnek, a kooperációnak is.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Hold ma már a Bika jegyébe lép, a Nap a Szűzben jár – hozzád igazán passzolnak ezek a gyakorlatias, jól leföldelt energiák. Nagyon jól tudsz ma töltekezni, ha a szabadban is töltesz egy kis időt, és fizikailag is kapcsolatba kerülsz a földdel: kertészkedsz, gondozod a balkonnövényeket.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Azt érezheted, hogy kissé összekuszálódtak a dolgok az életedben. Kapkodás helyett próbáld meg türelmesen kibogozni a szálakat. A gyors reakciókkal csak növeled a bajt, fokozod a gubancot.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Bár te híres vagy arról, mennyire fontos neked a család, most mégis túl sok lehet. Nem kéne minden terhet magadra vállalni, inkább próbáljd meg ügyesen kiszervezni azt. Szükséged lesz egy kis plusz időre, mert a munkahelyeden is új kihívások várnak.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A régi, bevált módszerek most csődöt mondhatnak: nem sikerül a gondjaidat a szokott módon megoldani. Azért ne ess kétségbe, a válság a változást is jelenti szelídebb szóhasználatban. Most ezt akarja kicsikarni tőled a sors.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Párkapcsolatodban kellemes időszakot remélhetsz. Eddig talán idegesített valami, ami most már a számára is lelkesítőnek tűnhet. Végül is rá kell ébredned, hogy az alkalmazkodásban is lehet örömödet lelni. Ezt meg kellett tanulnod - írja az Astronet.

