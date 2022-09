II. Erzsébet megszállottan imádta a corgikat,hosszú élete során rengeteg kutyusnak adott otthont a Buckingham-palota. A corgi tenyésztéssel foglalkozó L. Péterfi Csaba a Ripostnak mesélt arról, igaz-e, hogy a királynő halálával gyakorlatilag száműzték a corgikat a palotából.

„II. Erzsébet négy kutyusát, amiből kettő corgi, Sarah Fergusson fogadta örökbe, elhagyták a palotát, amivel véget ért egy nagyon fontos korszak a brit királyi család életében. Károly ugyanis a Jack Russell terriereket szereti, mondhatni, ők vették át az uralmat" – kezdte a lapnak Csaba.

II. Erzsébet 1933-ban, hatéves korában kapta meg édesapjától az első, Dookie névre hallgató corgit, és ettől a pillanatól kezdve nem volt visszaút, a majdani királynő egészen halála pillanatáig rajongva szerette ezeket a kutyusokat.

„Dookie még inkább a család kutyájának számított, Erzsébet 18 éves volt, amikor 1944-ben megkapta az első saját corgiját, Susant. Az udvarban élő valamennyi corgi az ő leszármazottja. A corgik nagyon erős személyiségű kutyák, ahogy mondani szokták, egy gazdis kutyák. Egy személyt fogadnak el falkavezérnek, rá hallgatnak, mindenki mást szeretnek egy kicsit hülyíteni, szóval keményen kell velük bánni"

-mondta Csaba, hozzátéve, hogy ezen tulajdonságok ellenére a corgik népszerűsége máig is óriási, hála a királynőnek. Most, hogy II. Erzsébet elhunyt, a corgik ára is az egekbe szökött, és vélhetően ez lesz a Jack Russel terrierekkel is.