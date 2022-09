Gaál Noémi három éve él kapcsolatban Tamással, azonban közösen nem szerepletek még sehol. Hamarosan azonban a TV2 új műsorában láthatjuk őket, a Párharcban. Az ATV időjósa ennek kapcsán beszélt kapcsolatukról.

"Tamás marketing szakember, több ismert személlyel is dolgozott együtt korábban, és néhány évvel ezelőtt engem is felhívott egy munka kapcsán. Én akkor nemet mondtam, ám amikor később egyre többször beszéltünk, akkor jöttem rá, hogy anno ő keresett meg a munkalehetőséggel kapcsolatban. Gyorsan komolyra fordult a kapcsolatunk, pár hét után össze is költöztünk! Igazából csak úgy, maguktól alakultak a dolgok, áthívott magához, majd egyre többet voltam ott és alig mentem már haza a saját lakásomba" - mondta Noémi, aki azt is elárulta, Tamás romantikus típus, érdekes személyiségével pedig folyton fenntartja az időjós kíváncsiságát. Elárulta, hogy a házasság azonban még nem került szóba köztük.

"Egyelőre szóba se került a házasság, de még egy felújítást vagy utazást se nagyon tervezünk, igyekszünk inkább a jelenben élni, és arra törekszünk, hogy ami most megvan nekünk és jó, az megmaradjon. Persze ez nem jelenti azt, hogy ezek mind kizárt dolgok, inkább csak azt, még nincs itt az idejük és a hétköznapok túlzottan lefoglalnak minket ahhoz, hogy ilyenekről beszéljünk" - árulta el Noémi, aki arról is beszélt, miért vállalták be ezt a műsort.

"Úgy gondoltuk, ez egy jó lehetőség, hogy megtudjuk, extrém helyzetekben is tudjuk-e egymást támogatni. Mi voltunk a legérettebb páros a csapatban, de fel tudtuk venni a ritmust. Azt gondolom, ahogy idősödik az ember, egyre több olyan dolgot tud meg magáról, illetve a párjáról, ami szokatlan szituációban nehézséget okozhat" - mondta a Blikknek Noémi.