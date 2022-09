Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Párod érdekes meglátásaira, okos tanácsaira jó lesz nagyon is odafigyelned. Komoly üzletbe is kezdhettek együtt. Azért arra jó lesz vigyáznod, nehogy közben túl anyagiassá, túl kimértté váljon a kapcsolat.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Föld elemű jegyekben járó bolygók nagyon jól kapcsolódnak egymáshoz, ez rád igazán nagyon kedvezően hat. Beérnek a mai napon a korábbi erőfeszítéseid, és most sikerben, elismerésben lehet részed, tulajdonképpen bármilyen téren, bármilyen kérdésben.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma nem könnyű meglelni a harmóniát a magánéletben. Túl sokat vitatkoztok a pároddal. A barátság most könnyebb, mert felelőtlenebb, felhőtlenebb. De tanulhatsz a kisebb csalódásokból is: ez a nap még tartogat neked meglepetéseket.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold még a Rák jegyében jár, ami érzelmileg nagyon kedvez neked, ugyanakkor sértődékennyé is tehet. Könnyen kapcsolódsz másokhoz, de ne feltételezz bántó szándékot egy-egy félresikerült mondat mögött.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Nem szabad félned a változástól: az utóbbi időben megtapasztalhattad, az életed változásai, ha ijesztően indulnak is, alapvetően jó felé visznek. A mostani változás is ilyen lesz. Bármily felzaklató is, valami új most elkezdődik.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Óvakodnod kellene attól, hogy túl jó színben tüntesd fel a terveidet, lehetőségeidet. Most csak a nyíltságban bízhatsz, a túlgondolás, a játszmázás megbosszulja magát. Ha örökséggel, jutalékkal kapcsolatos elintézetlen ügyed van, semmiképp se halogasd tovább!

