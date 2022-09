Az énekes már a bejelentés napján biztosította az érdeklődőket: október 5-én meg fogja tartani a koncertet, ám így is rengetegen aggódtak kedvencükért. Mint kiderült, Zorán hangszálainak nem tett jót a hirtelen beköszöntött hideg időjárás, ezért kell pihennie néhány napig. A híresség hivatalos Facebook-oldalán adott hírt a változásokról és állapotáról.

„Kedves közönségünk,

Köszönjük a sok biztató üzenetet, jólesik a támogatásuk. Sajnos, a hangszálaim nem viselték jól ezt a szeptemberi hideget, pár napig pihentetnem kellett őket. Azért is döntöttünk a Magyar Zene Házával a halasztásról, mert fontosnak tartjuk, hogy mindig az önök által elvárt minőségben szólaljanak meg a dalok most is és turné többi állomásán is. Találkozunk egy hét múlva szeptember 29-én, Szombathelyen, Budapesten pedig október 5-én a Magyar Zene Házában.

Zorán"