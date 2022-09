Bár Gáspár Győző lánya korábban sokat küzdőtt a pluszkilókkal, ez már a múlté. Életmódváltásának eredménye igen szembetűnő, így nem meglepő, hogy Evelin egyre többször mutatja meg magát bikiniben. Most is így tett, ám rengeteg negatív kommentet kapott:a sok bántást nem hagyta szó nélkül.

"Nagyon durva, ami itt a komment szekcióban kialakult! Persze fogadjunk el mindenkit, ahogy jól érzi magát, nők erősítsék/támogassák egymást 2022-es divat itt megdőlt.... A sok kritikus, megmondó ember csinálja utanám, mielőtt veszi a bátorságot, hogy ideír! Először is gyerekkorom óta ismertek, akkor az volt a baj, hogy kövér vagyok, fogyjak le, most lefogytam, az a baj lóg a bőröm! Igen lóg, engem is zavar, de mindig is tettem ezért kezelésekkel, masszázszsal, krémekkel na meg edzéssel! Nekem ez a mostani állapot nagyon sok ÉVEMBE, IDŐMBE, ENERGIÁMBA, PÉNZEMBE KERÜLT! Amit igen büszkén, filterek/retus nélkül felvállalok, ami manapság egy érték és ritkaság, mert persze az interneten mindenki szupermodell, de hála az Istennek én elfogadtam magam és SZERETEM magam, hogy filterek/műtétek nélkül is jól érzem magam és vállalom magam!! UI: ha ennyire zavarja a kritikusokat az én lógó bőröm dobjatok össze egy plasztikai műtétre, akkor legyetek ilyen vagányak és megmondóak" - írta Evelin.