"Ha megnyerném ezt a műsort, és megkapnám a nyeremény összegét, akkor elsőként a mamámnak hálálnám meg, hogy betöltötte az anyai szerepet az életemben. Szebbtél szebb helyekre vinném! Megmutatnám neki Magyarországot vagy akár az egész világot. Ha ezt a műsort megnyerem, az nem csak az én életemet, hanem az egész családomét meg fogja változtatni" - mondta a műsorban a 17 éves Dominik, akit az édesanyja nyolc évvel ezelőtt elhagyott.

Pápai Jocit könnyekig meghatotta Domi története és a produkciója is. Joci a fiú csodás éneklése után elmondta, ő is tudja, milyen szegénységben élni és jobb életre vágyni, ő is sokat dolgozott, hogy meg tudjon adni mindent a családjának.