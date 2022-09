A színésznő régóta küzdött a leukémiával, szombaton hunyt el egy New York-i kórházban. A szomorú hírt kollégája és barátja jelentette be, Alex Rybeck.

Gardner 1960-ban kapta meg Luisa, vagyis "a lány" szerepét a The Fantasticks című Harvey Schmidt - Tom Jones musicalben, és neki köszönhetjük a Try to Remember című slágert is. Szerepelt filmekben és sorozatokban is, többek között az Utóirat: szeretlek filmben, vagy legutóbb a Találd meg a hangod sorozatban.