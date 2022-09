Májuban robbant ki a botrány, miután kiderült, hogy Azahriah a Szolnoki Palacsintafesztivál után az egyik rajongójával közösült egy toitoi mögött. Azahriah akkor videóban beszélt a történtekről, és elmondta, nagyon bánja, hogy megcsalta a barátnőjét.

Azonban úgy tűnik, azóta szent a béke a fiatalok között, és Luna túl tudta tenni magát a félrelépésen. Nem is meglepő, hogy az emberekben felmerült a kérdés, hogy eljegyezték egymást, Luna ujján ugyanis egy hatalmas gyűrűt szúrtak ki a rajongók. Most pedig az is kiderült, valóban eljegyzés történt-e:

"El vagy jegyezve?" - kérdezte tőle valaki. "Nem, csak ajándék volt" - válaszolta Luna.