Egy buliban látták együtt Meklódot, a BSW egyik tagját és Galambos Boglárkát. Azonnal el is indultak a pletykák, a rajongók azt találgatták, vajon együtt vannak-e.

A Blikk megkereste Bogit, aki elmondta, hogy a hétvégén egy közös munka miatt találkoztak Meklóddal.

"Én tervezem a BSW ruháit a klipekhez és a színpadra is. Más közös projekteken is dolgozunk, többek között ezért is találkoztunk a hétvégén. Nagyon jóban vagyunk, de arról, hogy pontosan milyen kapcsolatban állunk jelenleg, vagy fogunk majd a jövőben, nem szeretnék beszélni" – mondta a lapnak Bogi.

Galambos Lajcsi nem tud róla, hogy lányának új udvarlója lenne, szerinte Bogi és Meklód munkakapcsolatban állnak, de a zenész biztos benne, ha komolyra fordulna a dolog, akkor a lánya beavatná. Bizik Bogiban, nem szól bele a magánéletébe.