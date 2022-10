"Tizenöt évvel ezelőtt Gyulán vacsoráztunk a barátainkkal a Kisködmön étteremben, amikor egy nagyobb társasággal megérkezett Udvaros Dorottya. Valószínűleg valami vadászatos programról jöhettek, legalábbis a ruházatuk erről árulkodott. Sajnos a színésznőben akkor olyan nagyot csalódtunk, hogy azóta sem tudott ez pozitív irányba elmozdulni. Direkt harsány volt, ivott is, és attól még jobban elszállt vele a kiscsikó. Mindenki őt nézte. Ez volt a célja, csak éppen nem azért, amiért ő szerette volna" - olvasta fel Bochor a hallgató üzenetét, majd védelmébe vette a Kossuth-díjas színésznőt.



"Engedjétek már meg az ismert embereknek is, hogy egyszer jól benyomjanak! Ne csak a ti privilégiumotok legyen! Hadd ne kelljen már nekem elrejtőzve, a négy falam védelmében innom, szeretnek nyilvánosan is inni! És ha láttatok benyomva, mondjátok azt, hogy egészségedre, Bocsi! Mert olyankor az ember pont ugyanúgy melléviselkedik, ahogy mások is szoktak. Ezért ne bántsuk már Udvaros Dorottyát!" - kelt ki magából a népszerű rádiós.