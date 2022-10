Az ősz beköszöntével nemcsak az időjárás változik meg, de új alapanyagok is kerülnek az asztalra. Búcsút intünk a bogyós gyömölcsöknek, a nyáron közkedvelt dinnyének és a baracknak, a kertből letépett friss, lédús paradicsomról nem is beszélve, de szomorkodásra semmi ok, hiszen ősszel is rengeteg szuper, tápanyagdús és egészséges alapanyag közül választhatunk.