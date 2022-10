A Money or Love egyre több szereplője között alakul ki vonzalom, nemrég azt láthattuk, ahogy Bazsi és Petra egymásra találnak.

A Money or Love szereplői medencés bulit tartottak, ahol igen forróra sikerült a hangulat. Petra és Bazsi között komoly vonzalom alakult ki, aminek nem is szabtak gátat: elcsattant az első csók, amit több is követett.

"Elcsattant az a bizonyos első csók" - kommentálta az eseményeket Petra, aki szerint az még nem volt az igazi, ugyanis Bazsi közben meggondolta magát. "Nagyon kiakadtam" - mondta a lány, de szerencsére ezután Bazsi felbátorodott, így folytathatták a csókcsatát.