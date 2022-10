Szexi ruhákba bújtatott zsűritagokkal, és erős produkciókkal indult a Sztárban sztár leszek! első élő show-ja, a negyedik versenyző, Bari Laci a The Prodigy frontemberének bőrébe bújva robbantotta fel a színpadot. A zsűri és a nézők is a produkció hatása alá kerültek.

"Ez pusztító volt" - mondta Tilla, aki azt is elárulta, több mester is felállt, amikor véget ért az előadás. "Ez a The Prodigy horrorváltozata volt" - tette hozzá Tilla, majd Majkát szólította, aki így értékelte a produkciót: "Ez hátborzongató volt" - árulta el véleményét a rapper, Gabi pedig azt mondta, az ilyen előadásokról kell szólnia a műsornak. "Nekem most tetszettél a legjobban" - értékelte Babett.

Mivel Pápai Joci versenyzője volt, ő nem pontozta az előadást, Majka 7 pontot adott, Köllő Babett és Tóth Gabi viszont mindketten maximális pontszámot, vagyis 10-et adtak.