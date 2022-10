KOS

Párkapcsolatban élő: A hét legnagyobb feladata számotokra, hogy a vasárnapi teliholdas vitás napot átvészeljétek. Ne engedjétek, hogy bármi vagy bárki közétek álljon! A szövetségetek ennél jóval erősebb. Kedden a Mérlegbe lépő Merkúr azt mutatja, hogy érdemes hallgatnod a párodra. Akkor is, ha halkan, félénken mond valamit!

Szingli: Sajnos, most a szokottnál érzékenyebben reagálsz mindenre és mindenkire. Szabályosan üldözöttnek érezheted magad. Emiatt könnyen megsértődhetsz. Nem számít, hogy igazad van-e, vagy sem. Az a lényeg, hogy ilyen lelkiállapotban nem tanácsos ismerkedni, mivel a másik a durcás éneddel találkozik, vagyis nem lát vonzónak...

BIKA

Párkapcsolatban élő: Csodás összhang lesz köztetek ezen a héten. Érdekes módon akkor is, ha nem töltötök együtt minden percet. Távolból is érzitek egymás gondolatait. Külön-külön rengeteg impulzus ér mindkettőtöket, amit fontos megosztanotok egymással. Amikor az egyik mesél, a másik figyeljen, majd fordítva! Így tudtok segíteni egymásnak...

Szingli: Annyi jelentkező lesz ezen a héten, hogy nehéz lesz választani közülük. Népszerűséged topon lesz. Lehet, hogy nem most kell döntened. Ismerkedj! Adj időt magadnak és a másiknak. Mindenki igyekszik a legjobb arcát mutatni az elején. Majd lassan leesik az álarc, és megláthatod a valódi énjét. Na, ehhez kell idő. Több idő...

IKREK

Párkapcsolatban élő: Annyi szálat tartasz egyszerre a kezedben, hogy a szétforgácsolódás veszélye fenyeget. Akkor is, ha te ezt élvezed. Ragyogó bolygóháromszög segít neked ezen a héten. Mindent flottul meg tudsz oldani. Kérdés, hogy a kedvesedre jut-e elég kapacitásod. Ő megértő, de várja, hogy rá is szánj időt, és legyél vele édeskettesben.

Szingli: Gömbvillámként pörögsz. Ezt van, aki vonzónak tartja, és van, akit idegesítesz. Előbbivel tölts együtt időt! Utóbbinak ne akarj megfelelni, mert nem fog sikerülni. Vannak emberek, akiket irritál a te „hebrencs" viselkedésed. Ezt a kritikát életed során már többször megkaptad. Változtattál, amit tudtál. A többi igenis szerethető benned...

RÁK

Párkapcsolatban élő: Az otthonotok átrendezése egyre jobban foglalkoztat. A párod nem akar változtatni. Győzködöd egy ideje. Lehet, hogy nélküle kell elkezdened. Olyasmit csinálj meg, amibe nem tud belekötni. Nem az a cél, hogy az akarata ellenére rendezkedj. Ha finoman csinálod, kedvet fog kapni, és segít. Főleg a saját cuccaival kapcsolatosan.

Szingli: „Rend a lelke mindennek" tartja a mondás. Neked most az otthonodban kellene rendet csinálnod. A vasárnapi telihold után fogy a Hold, ami a legjobb a selejtezésre. Ezzel párhuzamosan ki kellene „selejtezned" olyan embereket, akik meg akarnak változtatni téged. Folyton arról beszélnek, hogy mit csinálsz rosszul...

OROSZLÁN

Párkapcsolatban élő: A párod szinte levegővétel nélkül folyamatosan mesél. Úgy érzed, nem hagy szóhoz jutni. Vagy – ami még rosszabb – nem kíváncsi a véleményedre. Mielőtt megsértődnél, szólj neki, hogy te is szeretnél mesélni! Hidd el, nem fog megharagudni! Amint kapcsol, el is szégyelli magát: még neked kell vigasztalnod...

Szingli: Csupa olyan emberrel lesz dolgod, aki csordultig van a saját gondolataival. Ha csak önmagáról mesél, és nem kérdez, akkor állj fel, és gyere el! Ne pazarold az idődet olyan emberekre, akik fényezik magukat, vagy panaszkodnak anélkül, hogy kíváncsiak lennének rád. A kölcsönösség már az ismerkedés elején fontos...

SZŰZ

Párkapcsolatban élő: Ha egy munkahelyen vagytok, akkor ezen a héten egyet fogtok érteni abban, hogy a vezetők tervei nagyszerűek, de kivitelezhetetlenek. Ezen jót mulathattok együtt. Mindketten jobban tudjátok, hogy mit kéne tenni. Ez is vicces. Ha nem egy helyen dolgoztok, akkor szürreális sztorikat oszthattok meg egymással.

Szingli: „Házinyúlra nem lövünk" tartja a mondás. Te hogy állsz ezzel a tanáccsal? Volt már munkahelyi kapcsolatod? Tény, hogy egy helyen dolgozni nem ideális. Több szempontból nehezített pálya. Az egyik a kollégák vizslató szeme. A másik a hierarchia. A harmadik az óvatlan rivalizálás. Akár az informáltság tekintetében...

