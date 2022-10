Berki Mazsi a Dancing with the Stars műsorában jelentette ki, hogy megtartaja a Berki nevet , kislányával közösen ezt a családnevet fogják viselni. Berki Krisztián édesanyja azonban kiakadt emiatt.

"Megtartom a Berki nevet. Berki Renáta Mazsiként ismertek meg, és a kislányommal közösen ezt a családnevet viseljük" - mondta Mazsi a Dancing with the Stars első élő showja után a Borsnak, és azt sem tagadta, hogy újra rátalált a szerelem.

A Blikk megkereste az elhunyt celeb édesanyját, mit szól ehhez a döntéshez. Júlia asszony azonban nem ért egyet:

"Őszintén nem értem. Nem kéne a Berki nevet megtartania Mazsinak, ha új ura van. Ezzel kapcsolatban csak beleolvastam néhány kommentbe, és én biztosan elszégyellném magam a helyében. Édesanyaként pedig nem is tudom szavakba önteni a fájdalmam. Nem szeretnék én már vele hadakozni és vitatkozni, kivan a szívem is, rosszul vagyok, ha erre gondolok. De azért az mégiscsak felháborító, hogy talán egyszer sem volt kinn a sírnál, és most arról beszél, hogy megtartja a fiam nevét!"

Krisztián édesanyjának az is nagyon fáj, hogy még mindig nincs síremléke a fiának. Erről is szeretne Mazsival egyeztetni:

"Nagyon fáj, hogy még mindig nincs síremléke Krisztiánnak. Halottak napja előtt megyek majd megint Budapestre, megnézem, mi a helyzet a fiam sírjánál, és próbálok majd egyeztetni Mazsival is a sírkőről. Mert az mégsem járja, hogy ne legyen a fiamnak szép a síremléke! Amikor Krisztián meghalt, kardoskodtam érte, hogy itt, Tatabányán temessük el, de a menyem akkor ragaszkodott Budapesthez. Csak azt tudnám, miért, amikor nem is nagyon jár ki, ha jól tudom."



A nagymama a hétvégén is volt Budapesten, láthatta a kis Emmát is, de Mazsival nem találkozott, nagyon elfogalt. A bébiszitter vitte le a kislányt egy kis időre, hogy Júlia asszony láthassa.