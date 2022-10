A légtornász nem tagadja, hogy megviselték az elmúlt időszak történései, de szakember segítségével sikerült mindent feldolgoznia. Úgy gondolja, ez ma már nem tabutéma, és igenis merjen mindenki segítséget kérni, ha lelki problémák adódnak. Emese járt már pszichológushoz, de időnként elmegy családállításra, és rendszeresen jár coachoz is.

Emese elmondta, a legjobban szerelme egészségi problémái viselték meg, hiszen Inti több hétig feküdt kórházban szívelégtelenség miatt.

"Nagyon aggódtam érte, és mellette voltam, amikor csak tudtam. Nem volt könnyű időszak, de annyi a pozitívuma, hogy szorosabb és komolyabb lett a kapcsolatunk. Szerencsére Inti jól van, hála a sok gyógyszernek. Még vár rá egy beavatkozás, aztán, reméljük, ezt is magunk mögött tudjuk hagyni" - mondta.

Bár a légtornász mindeddig csak szűkszavúan beszélt az új párkapcsolatáról, most a Blikknek elmondta, hogy minden 2020-ban, A Konyhafőnök VIP-pel kezdődött.

"Csak pár napig találkoztunk a fogatás alatt, mert ő hamar kiesett. Ott nem is nagyon szólt hozzám, amit utólag viccesen meg is szoktam neki jegyezni. Akkor mind a ketten párkapcsolatban éltünk, de azért észrevettük egymást. Emlékszem, átfutott a fejemen, hogy milyen jó pasi. Aztán ő szingli lett, és amikor megtudta, hogy én is szakítottam a kisfiam édesapjával, rám írt. Elkezdtünk beszélgetni, de hosszú időbe telt, mire nyitni tudtam felé, és egy pár lettünk" – emlékezett vissza Emese, és azt is elárulta, hogy Inti hatalmas támasz a hétköznapokban.

"Inti pont úgy tud mellettem lenni, ahogy arra vágyom. Nagyon jól kezeli, hogy a volt párommal szinte naponta találkozunk a közös fiunk miatt, sőt, sokat segít abban, hogy ezt én is jól tudjam kezelni. Elképesztően megértő és elfogadó velem. Engem csomagban kapott Nolennel együtt, és Intinek ez sosem jelentett gondot, sőt a gyerekem körüli teendőkből is maximálisan is kiveszi a részét. Ha kell, megeteti vagy éjszaka velem együtt felkel hozzá."